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Наталья Водянова вышла в свет в наряде от российского дизайнера-расиста 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: @ulyana_sergeenko_moscow
Российская супермодель Наталья Водянова опубликовала в своем Instagram-аккаунте ролик с показа российского дизайнера, ранее обвиненного в расизме.
На замедленном видео модель кружится в ярко-красном платье, созданном российским кутюрье Ульяной Сергеенко. Наряд с длинными рукавами и наполовину закрытой шеей выполнен из атласной ткани, а на голове Водяновой надет платок с бахромой и цветочным принтом.
Большинство поклонников восторгались внешним видом модели, однако некоторые заметили, что платье больше похоже на индийское или арабское, а не на русское народное. «Мисс Персия», — писали одни.
«В такой одежде только в Ватикан на молитву можно», — возмущались другие.
Ранее, в январе, Наталья Водянова опубликовала в Instagram-аккаунте снимок с раздвинутыми ногами и получила шквал негативных комментариев в свой адрес. На снимке модель позировала на белом диване в сапогах Christian Louboutin и прозрачном дождевике Louis Vuitton. Многие пользователи посчитали ее позу для снимка слишком откровенной.
В январе 2018 года российский дизайнер Ульяна Сергеенко накануне своего показа на Неделе моды в Париже оказалась героиней международного скандала после употребления слова niggas («ниггеры») в открытке, которую она направила подругам. На пригласительном конверте была надпись «To my niggas in Paris», и светский обозреватель Мирослава Дума выложила снимок открытки в Instagram. Пост стал вирусным, а Сергеенко обвинили в расизме за использование неприемлемого для западного общества слова, после чего ей пришлось извиниться.
Позже дизайнер рассказала, что после скандала спрос на ее продукцию вырос. Она добавила, что сожалеет о том, что скандалы — более эффективный инструмент рекламы,  чем хорошая репутация.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Наталья Водянова , Ульяна Сергеенко , Louis Vuitton
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