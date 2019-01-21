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Саша Айвазов: Я достиг дна, дальше падать было некуда 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В 80-х годах хиты Саши Айвазова распевала вся страна. Но он неожиданно пропал из поля зрения… О том, чем занимается кумир советских девушек, в тусовке ходили легенды. Саша продолжал периодически выступать, но чаще его видели под градусом. И однажды из-за своей пагубной привычки он едва не отправился на тот свет.
О своем алкогольном прошлом Александр рассказывает без стеснений. Пил он часто и много. Причем не только в России. Однажды, находясь на отдыхе в Болгарии, певец решил посетить один местный ресторан. Тамошние работники сразу определили: перед ними — легкая жертва. Об этом Айвазов до сих пор вспоминает с содроганием. Как он в тот вечер выжил, одному Богу известно.
— В этой стране очень много странного происходит, — говорит Саша. — Народ такой воровато-провинциально-хитроватый. Мы были в ресторане, сидели, хорошо отдыхали. Потом на каком-то этапе нам предложили комплимент от заведения в виде дополнительного алкоголя. Мы не отказались и после этого уже ничего не помнили.
Саша уверен: в спиртное им подсыпали клофелин. Поэтому очнулся он с большим трудом.
Из-за бесконечных пьянок Айвазов едва не потерял семью. Жена устала бороться с регулярными возлияниями звездного супруга и поставила ему ультиматум: или семья, или спиртное. Саша сразу сделал выбор в пользу близких, но понимал: справиться с алкогольной зависимостью будет непросто.
— Сложно, но можно, — говорит певец. — Нужно работать над собой. Главное в этом деле — желание. Я давно созревал. Мне все эти пьянки-гулянки претили. Я подумал: а стоят ли эти два часа сомнительного удовольствия того, что ты потеряешь телефон, разобьешь машину, поругаешься с женой? Я знаю многих людей, у которых еще большие проблемы, чем были у меня. Но я все бросил. Потому что понял, что достиг дна. Дальше падать было просто некуда.
За помощью Айвазов обратился в столичную специализированную клинику. Профессиональные врачи сделали все, чтобы Айвазов забыл об алкоголе навсегда. Правда, обошлось это артисту в копеечку, но Саша денег не жалеет.
— Я был двадцать один день в специализированной клинике, где мне замечательные и потрясающие специалисты помогли избавиться от алкогольной зависимости, — рассказывает Александр. — Конечно, лечение стоит дорого. Зато это качественно. Я отдал примерно полмиллиона рублей. Помогло. Конечно, в нашей стране подобные клиники должны быть доступны для людей. А у нас от пьянки лечат либо в психушке — бесплатно, либо в частных клиниках, где сразу полмиллиона нужно отдать за двадцать один день лечения. У меня проблемы с алкоголем начались отчасти из-за проблем в личной жизни. Сейчас же я очень счастлив! Мы с женой набрали высоту и выбрали правильный вектор. Сейчас движемся в хорошем направлении без градуса!
Отказался Александр не только от алкоголя, но и от банкетов, на которые раньше обожал ходить.
— Я никуда не хожу, — продолжает певец. — Мне неинтересно. Ведь я не могу поддержать компанию. Я не умею пить мало. Если пью, так пью. И наблюдая за людьми, могу сказать, что 90 процентов из них тоже не умеют это делать. Я теперь лучше с сыном проведу побольше времени, чем пойду в сомнительную компанию.
По словам певца, он понимает, что в любой момент может сорваться. Поэтому регулярно работает над собой. И это дает результат — теперь о пьянках он лишь вспоминает.
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Шоу-бизнес , Болгария
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