Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Яна Рудковская опровергла слухи о своей беременности 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Официальный сайт Яны Рудковской
Новая публикация музыкального продюсера Яны Рудковской вызвала бурный ажиотаж у ее поклонников. Сейчас телеведущая находится на отдыхе в Париже.
Фанаты разглядели у нее на снимке округлившийся живот. Они моментально стали раскручивать тему возможной беременности певицы.
— «А Вы хотите еще ребенка? Если хотите, то кого: мальчика или девочку?», «Значит, надо забеременеть и родить еще одного фигуриста или фигуристку», «Будто беременная», — написали они в Instagram.
Некоторые поклонники телеведущей сразу же предположили, что это просто неудачный ракурс. Кроме того, на других фотографиях нет ни одного намека на беременность. Однако большинство продолжали уверять в беременности музыкального продюсера, и что она умело шифровалась.
В итоге Яна Рудковская не выдержала всей этой шумихи в своем аккаунте и решила прокомментировать публикацию.
— Первый раз в истории мою вторую руку, держащую плед, принимают за животик 9 месяцев), который на всех предыдущих видео в упор не видно, — написала Яна Рудковская в Instagram.
Только после этого бурные обсуждения прекратились.
Ранее на сайте газеты «Вечерняя Москва» Яна Рудковская рассказала о своем первом свидании с Евгением Плющенко.
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Шнуров высмеял шпагат Анастасии Волочковой Балерина Анастасия Волочкова окунулась в собственной купели Константин Меладзе заявил, что не жалеет об уходе из «ВИА Гры» Лободы
Комментарии
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , Вечерняя Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Одного бьет по борту»: переговоры экипажей с места ЧП под Керчью29
Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев422
Пьяный полицейский сбил двух женщин и уехал73
Списание долгов Чечне объяснили14
России снова угрожают из-за украинских моряков68
Видео
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
00:34
«Измены и недоверие»: сын Елены Яковлевой разводится
Шоу-бизнес Статьи
00:36
«Моя вина неоспорима. Не предвидел шторм»
Происшествия Статьи
01:15
У обвиняемого в изнасиловании дознавательницы нашли опухоль
Происшествия
01:16
Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев
Политика Статьи
00:57
Спор о бедности: Захарова ответила Чубайсу
Политика Статьи
02:35
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
В мире
02:54
Израиль смог справиться с «Панцирем»
Оружие Армия
03:33
Как Кокорин оскорбил россиян и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение