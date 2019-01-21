Яна Рудковская опровергла слухи о своей беременности

Новая публикация музыкального продюсера Яны Рудковской вызвала бурный ажиотаж у ее поклонников. Сейчас телеведущая находится на отдыхе в Париже.

Фанаты разглядели у нее на снимке округлившийся живот. Они моментально стали раскручивать тему возможной беременности певицы.

— «А Вы хотите еще ребенка? Если хотите, то кого: мальчика или девочку?», «Значит, надо забеременеть и родить еще одного фигуриста или фигуристку», «Будто беременная», — написали они в Instagram.

Некоторые поклонники телеведущей сразу же предположили, что это просто неудачный ракурс. Кроме того, на других фотографиях нет ни одного намека на беременность. Однако большинство продолжали уверять в беременности музыкального продюсера, и что она умело шифровалась.

В итоге Яна Рудковская не выдержала всей этой шумихи в своем аккаунте и решила прокомментировать публикацию.

— Первый раз в истории мою вторую руку, держащую плед, принимают за животик 9 месяцев), который на всех предыдущих видео в упор не видно, — написала Яна Рудковская в Instagram

Только после этого бурные обсуждения прекратились.