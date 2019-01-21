Соловьев анонсировал «расстрелы» на своем новом шоу

Журналист Владимир Соловьев пообещал «расстреливать» зрителей своего нового шоу на канале «Россия».

#соловьевlive сегодня премьера. «Кто против?». Телеканал Россия. 14.40. pic.twitter.com/TqxR55ZawK— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 21 января 2019 г. Сегодня телеведущий опубликовал в своем твиттере анонс программы «Кто против?». На видеозаписи Соловьев запечатлен во время съемок шоу.

Среди прочего журналист упоминает, что «теоретически» эпизоды передачи будут длиться по два часа, демонстрироваться пять дней в неделю, а гости по большей части будут постоянными.

Кроме того, на видео попало обращение Соловьева к участникам программы, от которых, по его словам, «не требуется ничего, кроме разума».