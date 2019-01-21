Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соловьев анонсировал «расстрелы» на своем новом шоу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Журналист Владимир Соловьев пообещал «расстреливать» зрителей своего нового шоу на канале «Россия».
Сегодня телеведущий опубликовал в своем твиттере анонс программы «Кто против?». На видеозаписи Соловьев запечатлен во время съемок шоу.
Среди прочего журналист упоминает, что «теоретически» эпизоды передачи будут длиться по два часа, демонстрироваться пять дней в неделю, а гости по большей части будут постоянными.
Кроме того, на видео попало обращение Соловьева к участникам программы, от которых, по его словам, «не требуется ничего, кроме разума».
«Если вас будет смущать аудитория, мы ее расстреляем», — также пообещал он им, рассмешив как участников шоу, так и самих зрителей студии.
Шоу-бизнес , Владимир Соловьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС ввел санкции из-за Скрипалей136
WhatsApp вводит ограничения для пользователей8
Захарова вновь ответила Чубайсу201
В Черном море нашли шлюпку с телом
Российские военные погибли в Абхазии69
Видео
01:03
«Озверевший» F-35 сбросил сразу пять авиабомб
Армия Оружие
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:51
Чубайс резко ответил Захаровой
Политика
00:42
Все по закону: почему семье выплатили пособие в 50 рублей
Общество Статьи
00:47
«Дональду Куку» предсказали быструю гибель в Черном море
Армия
07:20
ЕС ввел санкции из-за Скрипалей
Политика В мире
01:11
Испытания США российского «Тора» показали на видео
Армия Оружие
00:42
Получившая жалкое пособие женщина сделала заявление
Общество
00:46
Морпеха с реактивным ранцем сняли на видео
Армия
05:26
Кремль высказался о передаче Японии островов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение