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К отцу ведущей Андреевой пришла полиция из-за связи с мигрантами 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Telegram-канал Mash сообщает, что отца ведущей Екатерины Андреевой Сергея проверяла полиция из-за «сомнительных дел с мигрантами».
По данным Mash, 81-летний пенсионер зарегистрировал в своей квартире супругов из Узбекистана, которые работают дворниками. Канал отмечает, что сначала Андреев сделал им регистрацию на три месяца, затем на год, после чего к нему пришли полицейские.
Mash утверждает, что пенсионеру пригрозили уголовной статьей (какой именно, не уточняется), и в итоге он выписал мигрантов.
По информации Mash, Андреев является председателем товарищества собственников жилья.
На прошлой неделе СМИ сообщили о жительнице Тюмени, зарегистрировавшей в своей квартире 99 мигрантов. Женщину уже дважды судили за фиктивные регистрации людей. По данным «Комсомольской правды», в качестве вознаграждения она получала от 300 до одной тысячи рублей за каждого прописанного иностранца.
Для борьбы с «резиновыми квартирами» в России приняли закон, по которому за фиктивную прописку людей грозит штраф до 500 тысяч рублей и до трех лет тюрьмы.
Комментарии7
Шоу-бизнес , Екатерина Андреева , Узбекистан
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