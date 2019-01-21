К отцу ведущей Андреевой пришла полиция из-за связи с мигрантами

Telegram-канал Mash сообщает, что отца ведущей Екатерины Андреевой Сергея проверяла полиция из-за «сомнительных дел с мигрантами».

По данным Mash, 81-летний пенсионер зарегистрировал в своей квартире супругов из Узбекистана , которые работают дворниками. Канал отмечает, что сначала Андреев сделал им регистрацию на три месяца, затем на год, после чего к нему пришли полицейские.

Mash утверждает, что пенсионеру пригрозили уголовной статьей (какой именно, не уточняется), и в итоге он выписал мигрантов.

По информации Mash, Андреев является председателем товарищества собственников жилья.

На прошлой неделе СМИ сообщили о жительнице Тюмени, зарегистрировавшей в своей квартире 99 мигрантов. Женщину уже дважды судили за фиктивные регистрации людей. По данным «Комсомольской правды», в качестве вознаграждения она получала от 300 до одной тысячи рублей за каждого прописанного иностранца.

Для борьбы с «резиновыми квартирами» в России приняли закон, по которому за фиктивную прописку людей грозит штраф до 500 тысяч рублей и до трех лет тюрьмы.