Сына Яковлевой заподозрили в измене жене

По словам собеседницы издания, Мельникова заподозрила мужа в измене, что и стало причиной разрыва. Супруги удалили друг друга из друзей в соцсетях и убрали все совместные фотографии.

Источник «СтарХита» заявил, что Шальных и Мельникова в последнее время начали ссориться, а к их разрыву привели «недоверие и непонимание».

Подруга пары Анастасия рассказала изданию, что в ближайшее время супруги оформят развод. По ее словам, друзья считают, что 26-летний Шальных пока не готов к семейной жизни.

«Уже начал на всяких девчонок заглядываться», — заявила она.

Елена Яковлева, комментируя развод сына, попросила отнестись к его решению с пониманием.

Свадьба Шальных и Мельниковой состоялась летом 2017 года. По данным «СтарХита», они поженились тайно и не позвали на праздник родственников и друзей.