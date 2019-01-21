Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных два месяца назад расстался с женой Викторией Мельниковой. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник в окружении пары.
По словам собеседницы издания, Мельникова заподозрила мужа в измене, что и стало причиной разрыва. Супруги удалили друг друга из друзей в соцсетях и убрали все совместные фотографии.
Источник «СтарХита» заявил, что Шальных и Мельникова в последнее время начали ссориться, а к их разрыву привели «недоверие и непонимание».
Подруга пары Анастасия рассказала изданию, что в ближайшее время супруги оформят развод. По ее словам, друзья считают, что 26-летний Шальных пока не готов к семейной жизни.
«Уже начал на всяких девчонок заглядываться», — заявила она.
Елена Яковлева, комментируя развод сына, попросила отнестись к его решению с пониманием.
Свадьба Шальных и Мельниковой состоялась летом 2017 года. По данным «СтарХита», они поженились тайно и не позвали на праздник родственников и друзей.