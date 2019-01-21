Жасмин посвятила трогательный пост своей умершей маме

Известный дирижер Маргарита Манахимова ушла из жизни в далеком 1996 году.

Известная певица Жасмин на своей страничке в социальной сети Instagram оставила очень трогательный пост, который посвятила своей маме. Маргарита Манахимова была известным режиссером. Она ушла из жизни в сорок лет. У женщины был рак мозга.

Жасмин безумно любила свою мать. Она отметила, что 20 января 2019 года ее маме могло бы исполниться всего 64 года. На снимке можно увидеть день свадьбы родителей Жасмин. Ее мать на фотографии очень счастливая. Певица заметила, что ей всегда хочется помнить мать молодой, красивой, счастливой и здоровой.

«Так распорядилась судьба, что мы не можем отметить твой день рождения вместе, но в моем сердце живо каждое воспоминание о тебе, твоих ласковых руках, о теплом взгляде твоих глаз, о твоей настоящей женской мудрости, терпимости, твоей разумной строгости в воспитании нас с братом… Никогда я не забуду запах твоего фирменного мяса с каштанами, плова, душпаре или голубцов, и сколько бы ни пыталась приготовить сама, все равно именно так, как было у тебя, не получилось ни разу. Берегите родителей, друзья, не забывайте звонить, заезжать, говорить, что любите, этого никогда не бывает слишком много», — заметила Жасмин.

«Царствие небесного вашей маме, Жасмин. Вы так на нее очень похожи. Счастья, здоровья вам и вашим близким», «Не вешайте нос. Она никуда не ушла, она рядом, просто вы не видите её, а она всегда смотрит за вами», «Твои слова довели меня до слез. Ты права. Нет теплее глаз, нет нежнее руки, нет такого человека, который переживает за нас как мама. Видно, что ты сильно любишь свою маму, а значит — ты счастливая женщина. Долгих лет тебе жизни, Жасмин», «Очень жаль. Она такая молодая была. Мамы нужны всегда и в любом возрасте, даже когда мы уже взрослые», — заметили в комментариях пользователи.