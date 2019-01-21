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Ольга Бузова рискнула здоровьем в день рождения 

Рамблер 1 час назад
Российская знаменитость Ольга Бузова с помпой отпраздновала 33-й день рождения: с подругами она отправилась во Францию. Ольга привезла приятельниц в Альпы, где организовала ужин в роскошном ресторане, а после поучаствовала в запуске петард. Подписчики Бузовой в соцсети традиционно разделились на два лагеря: часть из них порадовались за любимицу, другие же напомнили, что, несмотря на неюношеский возраст, Ольга до сих пор одна. И те, и другие также отметили, что звезда слишком близко подходит к взрывающимся петардам, подвергая себя опасности, но нашлись и те, кто восхитился смелостью Ольги.
Шоу-бизнес , Видео , Ольга Бузова , Франция
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