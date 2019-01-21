Известная пианистка отметила, что у нее состоится «маленькая премьера».
Известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская на своей страничке в социальной сети Instagram заявила, что в ближайшее время у нее состоится маленькая премьера. Она пригласила всех своих поклонников на презентацию альбома «Вселенная Высоцкого», который она записала в студии. Мероприятие пройдет в Москве 25 января по адресу Высоцкого, 3.
Добавим, что Виталина Цымбалюк-Романовская после травли из-за развода с актером Арменом Джигарханяном наконец-то нашла свое счастье. Сейчас она встречается с музыкантом Прохором Шаляпиным. Судя по всему, сейчас звезда сосредоточена на творчестве. Все судебные дрязги из-за развода с Джигарханяном остались в прошлом.
«Виталина, радуюсь каждому вашему успеху. Не секрет, что не все вас поддерживали в истории, которую лучше не вспоминать. Так что сейчас все, кто полюбил вас за ваши замечательные человеческие качества радуются вдвойне! Будьте счастливы. Ангела вам хранителя», «Талантливый человек — во всем талантлив», «Какая радость видеть тебя Виталиночка! Успехов тебе! Астана с тобой!» — заметили в комментариях пользователи.