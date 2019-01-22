Известная телеведущая Алена Водонаева не понимает, почему все так рьяно набросились с критикой на модель Викторию Лопыреву, которая совсем скоро должна родить ребенка своему возлюбленному бизнесмену Игорю Булатову. По словам светской львицы, стервятники сегодня буквально сжирают посла чемпионата мира 2018 в соцсетях. Им, как считает Водонаева, было бы спокойнее, если бы Лопырева забеременела от какого-нибудь престарелого и богатого шейха. Звезда проекта «Дом-2» считает, что модель не совершила героического поступка, но и травить беременную женщину — бесчеловечно.
Водонаева также подколола телеведущего Андрея Малахова, который, как известно, отписался от Лопыревой в соцсетях, заявив, что она разрушила чужую семью. Телеведущая не понимает, почему звезды в свое время массово не отписывались от Веры Брежневой и Альбины Джанабаевой, когда те уводили из семей братьев Меладзе, пока жены последних варили дома харчо.
Водонаева надеется, что дети не пострадают в этой истории. В том числе и дети брошенной мужем Таты Карапетян. Лопыревой же она посоветовал держаться, потому что «красивых женщин толпа никогда не любит», сообщает портал «7 дней».