Дочь Даны Борисовой хочет сменить фамилию 

Сейчас у одиннадцатилетней девочки фамилия Аксенова по отцу. Однако она хочет стать Борисовой. На своей страничке в социальной сети Instagram Дана Борисова заметила, что ее дочка — самый дорогой для нее человек. В то же время девочка, по словам Борисовой, «непослушный и взрослеющий человек».
«Кстати, вы обратили внимание, что дочка в социальных сетях поменяла фамилию с Аксеновой на Борисову. Просит помочь ей сделать это не только в названии аккаунта, но и в паспортном столе по закону», — заметила Борисова.
«Даночка! Какое милое фото! Я так за вас рада! Рада, что всё плохое в прошлом! Спасибо вам, что вы вернулись к нам! Я вам и вашей принцессе желаю безграничного счастья», «Это доказывает только одно: никогда не сдавайся! Вперёд и только вперёд! Очень рада за вас, Даночка и Полиночка», «Дети знают и чувствуют где истина. Видно такой отец, что отказывается от его фамилии», — заметили в комментариях пользователи.