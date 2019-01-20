«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию

Раймонд Паулс рассказал, почему живет в Латвии

Народный артист СССР Раймонд Паулс заявил, что не собирается уезжать из Латвии . Он также выразил мнение, что на Западе латвийских артистов «особо не ждут».

Композитор Раймонд Паулс заявил о том, что не собирается уезжать из Латвии. По словам уроженца Риги, работать в родной стране для него является истинным проявлением патриотизма.

«Я здесь живу, работаю, никуда не собираюсь уезжать. Хотя я мог бы. Мне тогда надо было бы в 80-е годы уже это сделать, тогда, да, можно было уехать. Но нет, я все-таки останусь здесь. Работать здесь — это мое понятие патриотизма. Не лозунги кричать, а самим что-то делать, постараться, чтобы эта страна была на каком-то уровне», — пояснил 83-летний латвиец.

Он также посетовал, что в свое время «по глупости» впутался в политические дела, от которых впоследствии — к собственной радости — сумел избавиться.

«Я одно только и знаю, что с работой связано… Она держит, если ее не будет, то конец. Не знаю, у кого какой смысл жизни, но я доволен. Я ничего особенного не сделал, но кое-что удалось. Дай бог всем так! Конечно, нужно только двигаться. Кроме музыки, особенного у меня ничего нет. Когда-то по глупости я впутался в эти политические дела… Слава богу, я от этого избавился», — поделился Паулс.

Кроме того, композитор раскритиковал вмешательство политики в мир культуры и выразил мнение, что на Западе его соотечественников «особенно никто не ждет».

«Глупо закрыть границу, кого-то не пускать из певцов или артистов. Это же глупость, — приводит слова Раймонда »Sputnik Латвия» со ссылкой на радио Baltkom. — Никогда так не было и не будет, [что вся Латвия будет говорить только на латышском языке], мы когда-то все по-немецки шпарили.

Маленькая нация, даже в смысле музыки для нас есть два рынка: или мы будем петь по-русски, тогда есть надежда попасть в Россию. Многие, конечно, думают, что можно на английском, тогда мы туда… Но там нас никто особенно не ждет. Так что все равно мы должны будем знать этот язык».

Сравнивая латвийский и российский шоу-бизнес, Паулс также назвал творчество некоторых своих соотечественников-артистов «самодеятельностью».

«Хотя бы посмотрите на костюмы. Кто может у нас позволить столько костюмов, сколько у Киркорова, например. Это нужно для сцены, для шоу и так далее. Все у нас самодеятельное, но что поделаешь. Над программой, над номерами надо работать… Мы не работаем, просто на сцену выходим, отпеваем песенку — и все, до свидания», — заключил композитор.

Ранее — в ноябре 2017 года — Паулс публично опроверг свою эмиграцию из Латвии в США после того, как поклонники музыканта обратили внимание на одно из интервью кумира, в котором он рассказал о своих внучках, проходящих обучение в лучших американских университетах.

«Откуда такие глупости? Разговор шел о моих внучках. Одна сейчас в Лос-Анджелесе, учится в университете, через год окончит, посмотрим, куда дальше. Всем мы живем здесь, в Латвии, все на месте и ничего не думаем. Меня даже приглашали выступать в Москве и то, туда я не поехал. Я тут сижу в деревне своей. Это очередной… как это называется? Фейк! Не знаю, кто придумал такую глупость!» — возмутился композитор.

«Вторая внучка вернулась. Она уже в Риге. Она тоже окончила университет там [в Лос-Анджелесе]. И начинает работать в Риге, посмотрим, как у нее дела пойдут. Остальное все как было, так есть. Иногда играем в русской драме [Рижский русский театр им. Чехова], чтобы не забыть русский язык и так далее», — добавил Паулс.

В заключение латвиец напомнил, что всегда относился в России с уважением.