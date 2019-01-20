«Мне было больно»: Милана Тюльпанова заявила, что Кержаков никогда не испытывал к ней чувств

Первое время дочь сенатора отказывалась в это верить.

Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова уверена, что спортсмен никогда не питал к ней нежных чувств и не любил ее. Первое время, как отметила дочь сенатора, ей было больно. Она наотрез отказывалась верить, что это был брак по расчету со стороны бывшего игрока санкт-петербургского «Зенита» . Девушка даже выстроила психологическую стену и думала, что все ее обманывают.

Тюльпанова заметила, что ей было больно. Она предпринимала попытки вернуть не существующую любовь. Девушка добавила, что никакие психоактивные вещества, подруги или родственники не могли ей помочь. Тюльпанова уверена, что быть брошенной — это значит начать копаться в себе. В итоге у нее упала самооценка. Она какое-то время считала, что Кержаков сделал одолжение, что был с ней.