Степан Меньщиков объяснил, почему у Ольги Бузовой не складывается личная жизнь

Бывший участник проекта «Дом-2» заметил, что певицу много раз обижали мужчины.

Бывший участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков тепло поздравил певицу и телеведущую Ольгу Бузову с днем рождения. Ей сегодня, 20 января 2019 года, исполнилось 33 года. По его словам, Ольга Бузова — часики сегодняшнего дня. Она чувствует тенденции и неукоснительно следует им. Также Меньщиков сказал, что восхищается трудолюбием и жизнелюбием певицы. Экс-участник телестройки заметил, что телеведущая не привыкла унывать. Если кто-то пытается ее сломать, то она становится еще сильнее.

Меньщиков добавил, что Ольга не может найти мужчину своей мечты, потому что ее много раз обижали. Каждые отношения приносили боль и сейчас звезда уже боится доверять представителям сильного пола.

Меньщиков между тем не сомневается, что рано или поздно Бузова встретит мужчину своей мечты. Новый кавалер, как уверен бывший участник «Дома-2», будет любить ее не только за ресурсы, но и ее за ее многогранную и ранимую душу, сообщает портал teleprogramma.pro.