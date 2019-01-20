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Степан Меньщиков объяснил, почему у Ольги Бузовой не складывается личная жизнь 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Instagram
Бывший участник проекта «Дом-2» заметил, что певицу много раз обижали мужчины.
Бывший участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков тепло поздравил певицу и телеведущую Ольгу Бузову с днем рождения. Ей сегодня, 20 января 2019 года, исполнилось 33 года. По его словам, Ольга Бузова — часики сегодняшнего дня. Она чувствует тенденции и неукоснительно следует им. Также Меньщиков сказал, что восхищается трудолюбием и жизнелюбием певицы. Экс-участник телестройки заметил, что телеведущая не привыкла унывать. Если кто-то пытается ее сломать, то она становится еще сильнее.
Меньщиков добавил, что Ольга не может найти мужчину своей мечты, потому что ее много раз обижали. Каждые отношения приносили боль и сейчас звезда уже боится доверять представителям сильного пола.
Меньщиков между тем не сомневается, что рано или поздно Бузова встретит мужчину своей мечты. Новый кавалер, как уверен бывший участник «Дома-2», будет любить ее не только за ресурсы, но и ее за ее многогранную и ранимую душу, сообщает портал teleprogramma.pro.
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Шоу-бизнес , Степан Меньщиков
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