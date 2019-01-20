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Сергей Лазарев попросил подписчиков о помощи 

News.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Популярный певец Сергей Лазарев призвал своих поклонников помочь ему с выбором имени для нового члена семьи. Теперь в семействе музыканта не только маленький сын, но и пятнистый котёнок бенгальской породы.
Знакомьтесь: мой новый питомец. Давайте выбирать имя. У меня два варианта: Тигра (помните мульт?) и Диего. Это пацан! Голосуем!», — подписал исполнитель фотографию с очаровательным зверьком.
При этом он прокомментировал покупку поговоркой: «Не было у бабы проблем, купила порося».
Ранее News.ru писал, что основным претендентом на участие в Евровидении-2019 является Сергей Лазарев, который в 2016 году занял на конкурсе третье место, при этом став лучшим по результатам зрительского голосования. Всего в шорт-лист включены семь кандидатов на участие в международном конкурсе. Среди них Ольга Бузова, Егор Крид, Manizha, Лена Темникова, Филипп Киркоров и Александр Панайотов.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Крид , Сергей Лазарев , Александр Панайотов , Ольга Бузова
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