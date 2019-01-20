Сергей Лазарев попросил подписчиков о помощи

Популярный певец Сергей Лазарев призвал своих поклонников помочь ему с выбором имени для нового члена семьи. Теперь в семействе музыканта не только маленький сын, но и пятнистый котёнок бенгальской породы.

Знакомьтесь: мой новый питомец. Давайте выбирать имя. У меня два варианта: Тигра (помните мульт?) и Диего. Это пацан! Голосуем!», — подписал исполнитель фотографию с очаровательным зверьком.

При этом он прокомментировал покупку поговоркой: «Не было у бабы проблем, купила порося».