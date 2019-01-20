«Как удар ножом»: Табакова обвинили в домогательствах

«Попросил показать грудь»: ученица Табакова обвинила его в домогательствах

Актриса Елена Антоненко рассказала о домогательствах со стороны российского и советского актера и режиссера Олега Табакова . По словам артистки, бывший художественный руководитель МХТ им. Чехова просил бывшую ученицу показать ему грудь.

Актриса «Клана Сопрано» и мюзикла «Призрак оперы» Елена Антоненко, несколько лет назад эмигрировавшая в США , в интервью сайту «Комсомольская правда» рассказала о домогательствах со стороны известного советского и российского актера и режиссера Олега Табакова.

По словам артистки, знакомство с народным артистом СССР произошло в 1973 году, когда 14-летняя Антоненко пришла поступать в театр «Современник». Как отметила девушка, в рамках творческого испытания Табаков отсмотрел 10 тыс. московских школьников.

«Я прочла ему две строчки, и Табаков сказал: «Все, беру, ты мой человек, — вспоминала Елена. — Перед выходом на сцену Табаков подарил мне огромную шоколадку — на нервах я не ела целые сутки. Потом часто вспоминала шоколадку от Табакова и перед выходом съедала плиточку».

Антоненко отметила, что театральный режиссер многое сделал для развития ее карьеры. Однако после инцидента, случившегося на премьере спектакля «Эшелон», все изменилось. Тогда при невыясненных обстоятельствах отравили актрису Аллу Покровскую , бывшую жену известного актера Олега Ефремова : кто-то подлил ей вместо воды нашатырный спирт.

«На моих глазах Алла Покровская вдруг захрипела, скрючилась. Началась паника. Табаков остановил спектакль. В шоке я, в чем была на сцене, выскочила, добежала до нашей студии и крикнула, рыдая: «Ребята, Аллу Покровскую отравили! — рассказала артистка.

— Табаков воспринял это неправильно — как предательство, а для меня это был шок подростка. Он меня вызвал и сказал, что сор нельзя выносить, „ты моя самая любимая ученица, но я должен с тобой расстаться“.

По словам Елены, она долгое время не смогла справиться со случившимся и из-за нервного срыва была вынуждена пройти лечение в клинике: „От студии Табаков меня отлучил. И я, поступив в ГИТИС, попала не к нему в группу. Хотя он на протяжении всего обучения приходил на все мои экзамены, смеялся, поддерживая меня, и ждал, когда я подойду. Но я так и не подошла“.

Дальнейшая карьера актрисы оказалась под вопросом. В интервью Антоненко рассказала, что обратилась к Табакову за советом и попросила о встрече, которая и состоялась в его кабинете. По словам Елены, именно там бывший художественный руководитель МХТ им. Чехова позволил себе лишнего.

»Там он, обсуждая, в какой театр я могла бы подойти, в завершение вдруг попросил ее показать грудь. «Это было как удар ножом. Я ушла как оглушенная… Мне было так больно, и не один год… Помог Геннадий Иванович Юденич, который взял меня в Театр пластической драмы», — цитирует артистку СМИ.

Впоследствии девушка долгое время вспоминала их последнюю встречу, которая произошла в 2012 году на спектакле «Старшая сестра» в Москве: «За мной сидел Табаков — было слышно его дыхание. Я к нему повернулась: „Олег Павлович, здравствуйте“. Он сказал: „Какие знакомые глаза. Вы кто?“ Когда я выдохнула: „Я — Лена Антоненко“, он начал меня обнимать, целовать. Это был такой эмоциональный шок».

«Для меня просто поразительны всякие эти воспоминания, особенно с мертвыми. Я служил в это время в «Современнике». Я абсолютно не помню ее. Просто белая моль: никто и ничто. Она говорит, что работала в «Современнике» — такой фамилии не было. Ей не хватает популярности, — заявил Садальский.

— Мне очень печально, что в Голливуде сейчас такие бездарности, как Антоненко. Ей не хватает популярности, вот она придумывает сказки бабушки Антоненко. Уже седьмой десяток девушке пошел, пускай думает о вечном, а не вспоминает, кто просил ее показать сисечку».

Советский и российский актер и режиссер театра и кино Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. Причиной смерти народного артиста СССР стал сердечный приступ. В фильмографии Табакова более 150 разноплановых ролей, сыгранных с середины 50-х, когда он, студент Школы-студии МХАТ, впервые попал в кино. Наибольшую популярность актер приобрел благодаря съемках в телефильме «Семнадцать мгновений весны», «Д, „Человеке с бульвара Капуцинов“, „Ширли-мырли“ и „Мэри Поппинс, до свидания!“.

Он был одним из основателей „Современника“, в котором служил почти 20 лет, затем играл у Олега Ефремова в МХАТ им. Чехова. Кроме того, Табаков создал свой собственный театр-студию „Табакерка“.