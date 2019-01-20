Андрей Разин посвятил проникновенный пост своему умершему сыну

Александру 20 января 2019 года исполнилось бы восемнадцать лет.

Около двух лет назад известный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин потерял своего сына Александра. Молодому человеку было всего 16 лет, когда его сердце перестало биться. Разин рассказывал, что подросток умер от остановки сердца. Причиной, как стало известно позже, стала перенесенная ОРВИ, что привело к острому миокарду. Кстати, певец Евгений Осин похоронен рядом с сыном Разина. Продюсер часто навещает могилы сына и друга.

На своей страничке в социальной сети Instagram Андрей Разин опубликовал пост, который посвятил своему ребенку. Именно сегодня, 20 января 2019 года, Александру исполнилось бы 18 лет. «Сегодня нашему ангелочку, нашему любимому с Маританной сыночку Саше исполнилось 18. Огромное спасибо всем, кто в этот день поздравляет Сашу с днём рождения, навещает его. Спасибо вам большое за поддержку. Наш сын был самым лучшим из лучших. Царствие ему небесное», — заявил Разин.

«Вечная память Сашеньке», «Вечная память Андрюшенька твоему сыну», — заметили в комментариях пользователи.