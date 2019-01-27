«Пир во время чумы»: Пугачеву распекли за дорогостоящий концерт

Попавший в Сеть документ вызвал возмущение у известного блогера Лены Миро . Она отмечает, что россияне всем миром собирают деньги на лечение больных детей — а тут такие деньги из бюджета уходят на чествование Аллы Пугачевой.

"Вертолеты России", как социально-ответственное государственное предприятие, тоже занимается благотворительностью. Почти, как мы с вами. Только мы собираем на лечение детей, которых государство не просило рожать, а "Вертолеты" помогли Алле Борисовне Пугачевой", — написала Миро.

Блогер приводит содержание гуляющего по Сети документа. "Прошу Вас оказать финансовую помощь ИП Пугачева Алла Борисовна в размере 40 000 000 (сорока миллионов) рублей (без НДС) за счет лимита на спонсорство", — сказано в обращении.

Миро напоминает, что Лондон, к примеру, не оказывает финансовой поддержки Элтону Джону — хоть и удостоил певца рыцарского звания. Артист зарабатывает на все своим творчеством, а не обращается за спонсорской поддержкой к государству.