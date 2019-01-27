Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Пир во время чумы»: Пугачеву распекли за дорогостоящий концерт 

Дни.ру + ещё 40
Юбилейный концерт Пугачевой обойдется бюджету в 40 миллионов рублей. Поддержку государства мероприятию, посвященному 70-летию Примадонну, затребовала компания "Вертолеты России", которую возглавляет бывший министр обороны Анатолий Сердюков.
Попавший в Сеть документ вызвал возмущение у известного блогера Лены Миро. Она отмечает, что россияне всем миром собирают деньги на лечение больных детей — а тут такие деньги из бюджета уходят на чествование Аллы Пугачевой.
"Вертолеты России", как социально-ответственное государственное предприятие, тоже занимается благотворительностью. Почти, как мы с вами. Только мы собираем на лечение детей, которых государство не просило рожать, а "Вертолеты" помогли Алле Борисовне Пугачевой", — написала Миро.
Блогер приводит содержание гуляющего по Сети документа. "Прошу Вас оказать финансовую помощь ИП Пугачева Алла Борисовна в размере 40 000 000 (сорока миллионов) рублей (без НДС) за счет лимита на спонсорство", — сказано в обращении.
Миро напоминает, что Лондон, к примеру, не оказывает финансовой поддержки Элтону Джону — хоть и удостоил певца рыцарского звания. Артист зарабатывает на все своим творчеством, а не обращается за спонсорской поддержкой к государству.
"Если денег много — помогайте нуждающимся, сорок детей спасите, но тратить 40 миллионов на концерт Пугачевой — кощунственно", — пишет Миро. По словам блогера, дорогостоящий юбилей Пугачевой — это пир во время чумы.
Дни.ру: последние новости
Брак с Бузовой может спасти карьеру резидента Comedy Club Продюсер Разин намерен отомстить Первому каналу за Осина Больше не "любимки": сестры Бузовы прилюдно разорвали отношения
Комментарии121
Шоу-бизнес , Элтон Джон , Анатолий Сердюков , Лена Миро , Алла Пугачева , АО "Вертолеты России"
Читайте также
Видео
Взрыв в кафе под Саратовом: десятки пострадавших
Происшествия
Европа выдвинула Мадуро ультиматум
В мире Европа
«Надеемся, Россия сможет понять ветер перемен в Венесуэле»
В мире Статьи
Голая женщина пробежалась по улице в мороз
Общество
РФ выступила против США в ООН
Политика Африка
Чиновница объяснилась за скандальную фразу об учителях
Общество
Арестованную Савченко выдвинули в президенты
В мире Украина
Захарова отреагировала на ультиматум европейских стран
Политика
Театр «Школа современной пьесы» открылся после реставрации
Новости Москвы
«Этот „рогуль“ применил насилие»: Попов заступился за жену
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение