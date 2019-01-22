Вскружила головы: из-за возвращающейся на сцену Пугачевой устроили жестокую грызню

Возвращение на сцену Аллы Пугачевой стало поводом для схватки известных персон российского шоубизнеса. Известный критик Сергей Соседов прямо заявил, что Примадонна уже не та. Эти слова не понравились музыканту Юрию Лозе. Он посоветовал Соседову сначала самому чего-то добиться — а потом уже критиковать. Третье действующее лицо драмы призывает оппонентов забыть распри и жить дружно.

Алла Пугачева в апреле этого года готовится отметить свое 70-летие юбилейным концертом. Музыкальный критик Сергей Соседов напомнил, что в последний раз Примадонна давала "живой" сольный концерт в 1998 году. А сегодняшнее творчество Пугачевой, по словам критика, "уже вовсе не то" — Пугачева потеряла голос, так петь может любой "человек с улицы".

Задело Соседова и то, что певица не в состоянии понять проблемы современного общества — она "не ходит по магазинам и не знает, как тяжело сегодня народу достается каждая копейка". При этом билетов на концерт в свободной продаже уже практически не осталось, а у перекупщиков их стоимость достигает нескольких сотен тысяч рублей.

На заявления Соседова отреагировал музыкант Юрий Лоза . "Сергей Соседов гоняется за пиаром. Смотрите: после Пугачевой останутся песни. После Соседова не останется ничего, только пиар", — заявил Юрий. Столь резкий заочный спор Лозы и Соседова удивил члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.

"Сергей всегда говорит открыто то что думает, за это ему респект. Юрий со своей стороны тоже высказывается регулярно и по делу. Мы с ними часто общаемся и делимся мыслями по поводу современного шоу-бизнеса. Тот факт, что они сейчас из-за Пугачевой начали спорить, выглядит странно", — поделился недоумением Манукян с Днями.Ру.

По мнению эксперта, главная проблема в сложившейся вокруг концерта Пугачевой ситуации — перекупщики, из-за которых поклонники не могут попасть на выступление любимого артиста. Так что спекулянтов, безусловно, давно пора штрафовать на приличные суммы.