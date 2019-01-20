Раймонд Паулс объяснил, почему до сих пор не уехал из Латвии

По его словам, таким способом он выражает свой патриотизм, пытаясь помогать своей стране и людям.

"Я здесь живу, работаю, никуда не собираюсь уезжать. Я мог бы. Мне тогда надо было бы в 80-е годы уже это сделать, тогда, да, можно было уехать. Но нет, я все-таки останусь здесь. Работать здесь, это мое понятие патриотизма. Не лозунги кричать, а самим что-то делать, постараться, чтобы эта страна была на каком-то уровне", — рассказал композитор.

Кроме того, Паулс выразил свое недовольство политикой властей Латвии. По его мнению, стране не хватает одаренных политических лидеров, на которых можно было бы положиться. При этом композитор отметил, что сожалеет, что когда-то согласился стать министром культуры.

"Я одно только и знаю, что с работой связано… Она держит, если ее не будет, то конец. Не знаю, у кого какой смысл жизни, но я доволен. Я ничего особенного не сделал, но кое-что удалось. Дай бог всем так! Конечно, нужно только двигаться. Кроме музыки, особенного у меня ничего нет. Когда-то по глупости я впутался в эти политические дела… Слава богу, я от этого избавился", — сказал Паулс, подчеркнув, что нельзя смешивать политику и дела культуры.

Отдельно он коснулся языкового вопроса в Латвии. По его словам, только на латышском языке в стране говорить никогда не будут, поскольку в культурном пространстве между россиянами и жителями Прибалтики остаются теплые отношения.

"Никогда так не было и не будет. Мы когда-то все по-немецки шпарили. Маленькая нация, даже в смысле музыки для нас есть два рынка: или мы будем петь по-русски, тогда есть надежда попасть в Россию. Многие, конечно, думают, что можно на английском, тогда мы туда… Но там нас никто особенно не ждет. Так что все равно мы должны будем знать этот язык", — подчеркнул композитор.

По мнению Паулса, эти "два берега", существующие в Латвии, не надо трогать, поскольку отношения между русскоязычным нацменьшинством и латышами могут регулироваться без насильственного вмешательства властей.