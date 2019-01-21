Рэпер Птаха раскрыл подробности драки с Obe 1 Kanobe в центре Москвы

Хип-хоп-исполнитель Давид Нуриев (Птаха) рассказал о нападении на него рэпера Никиты Канобовича (Obe 1 Kanobe) с сообщниками. Он раскрыл подробности произошедшего в интервью «Ленте.ру» , опубликованном в понедельник, 21 января.

«Я не пострадал. У меня собака приучена — если кто-то сзади меня идет или бежит, неважно, кто, она начинает лаять. И меня это спасло — этот дурачок хотел мне со спины дать по темечку битой, и если бы он попал туда так, как он попал мне по руке, то мог бы мне его проломить. Я бы скопытился, а он — сел после этого», — поведал Птаха.

Рэпер подчеркнул, что видео, которое опубликовали нападавшие, обрывается на моменте, когда он начал отбиваться от обидчиков.

Нуриев также высказался о блогерах YouTube-канала Nemagia, которые на фоне его конфликта с Obe 1 Kanobe пообещали выложить видео с шутками в адрес девушки Птахи.

«То, что меня они там ***** [оскорблениями] поливают, ну и хрен с ними, два дебила. Но мою семью трогать — это другое. Я считаю, что это уже будет перегиб», — отметил он, пообещав, что блогеры «не останутся безнаказанными».

О нападении на Нуриева стало известно вечером 28 декабря 2018 года. Полиция задержала рэпера Obe 1 Kanobe, который назвал себя ответственным за произошедшее. По факту нападения возбуждено уголовное дело.