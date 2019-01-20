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Андрей Губин рассказал, к чему привело его тяжелое заболевание 

РИА Новости + ещё 1 22 минуты назад
Фото: gazeta.ru
Российский певец Андрей Губин в эфире программы "Сегодня вечером" на Первом канале, признался, что врачи поставили на нем крест по причине тяжелого заболевания, из-за которого певец должен был давно "загнуться".
"На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается", — сказал артист.
Губин добавил, что в последнее время "болячки преобладают в его жизни", поэтому он старается избегать публику. Сейчас певец живет в Уфе и не работает, но надеется вернуться в студию и творить музыку. По его словам, он живет на те накопления, которые заработал в прошлом, однако уточнил, что денег хватит примерно на десять лет.
Андрей Губин известен по хитам 90-х "Мальчик-бродяга", "Милая моя", "Зима-холода", однако в середине 2000-х артист пропал с экранов телевизоров. По словам самого певца, последнее выступление состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце, с тех пор он поет только в караоке. Как пишет StarHit, причиной ухода Губина со сцены стало неврологическое заболевание, из-за которого у него возникают сильные спазмы мышц лица и глаз.
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Шоу-бизнес , Андрей Губин , StarHit
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