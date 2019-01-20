Андрей Губин рассказал, к чему привело его тяжелое заболевание

Российский певец Андрей Губин в эфире программы "Сегодня вечером" на Первом канале, признался, что врачи поставили на нем крест по причине тяжелого заболевания, из-за которого певец должен был давно "загнуться".

"На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается", — сказал артист.

Губин добавил, что в последнее время "болячки преобладают в его жизни", поэтому он старается избегать публику. Сейчас певец живет в Уфе и не работает, но надеется вернуться в студию и творить музыку. По его словам, он живет на те накопления, которые заработал в прошлом, однако уточнил, что денег хватит примерно на десять лет.