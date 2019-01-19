Садальский отреагировал на обвинения ученицы Табакова в домогательствах

Антоненко в интервью сайту kp.ru рассказала, что Табаков домогался к ней, требуя показать грудь.

По его мнению, такими заявлениями Антоненко пытается привлечь к себе внимание, и подчеркнул, что его поражают подобные воспоминания об умерших людях.

"Ей не хватает популярности, вот она придумывает сказки бабушки Антоненко. Уже седьмой десяток девушке пошел, пускай думает о вечном", — сказал Садальский.

Он также заявил, что ее фамилии в списке актеров театра "Современник" не было, в то время как сам Садальский там служил. Антоненко он назвал "белой молью", которую не помнит.