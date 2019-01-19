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Садальский отреагировал на обвинения ученицы Табакова в домогательствах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский в интервью радиостанции "Говорит Москва" прокомментировал слова актрисы Елены Антоненко о домогательствах к ней со стороны режиссера Олега Табакова.
Антоненко в интервью сайту kp.ru рассказала, что Табаков домогался к ней, требуя показать грудь.
По его мнению, такими заявлениями Антоненко пытается привлечь к себе внимание, и подчеркнул, что его поражают подобные воспоминания об умерших людях.
"Ей не хватает популярности, вот она придумывает сказки бабушки Антоненко. Уже седьмой десяток девушке пошел, пускай думает о вечном", — сказал Садальский.
Он также заявил, что ее фамилии в списке актеров театра "Современник" не было, в то время как сам Садальский там служил. Антоненко он назвал "белой молью", которую не помнит.
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Шоу-бизнес , Елена Антоненко , Станислав Садальский , Олег Табаков , Радиостанция "Говорит Москва"
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