Беременная Лопырёва рассказала о травле со стороны СМИ

Виктория Лопырёва , посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России, рассказала о травле в отношении нее и отца ее ребенка Игоря Булатова.

"Пресса много всего написала в последнее время. Процентов 90 — догадки и домыслы. Я верю в Бога. И прошу его защитить нас. Собираюсь родить нашего ребенка — это в данный момент единственное, что для меня важно.

Нормальный человек вряд ли способен равнодушно смотреть, как травят беременную женщину. Одно дело говорить об этике отношений, совсем другое — лгать, издеваться и обливать грязью, зная, что я сейчас не могу ответить. Да и как ответить на ложь и нецензурщину? Для этого нужно опуститься до какого-то пещерного уровня.