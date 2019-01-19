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Беременная Лопырёва рассказала о травле со стороны СМИ 

Евро-футбол.Ру + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
Виктория Лопырёва, посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России, рассказала о травле в отношении нее и отца ее ребенка Игоря Булатова.
"Пресса много всего написала в последнее время. Процентов 90 — догадки и домыслы. Я верю в Бога. И прошу его защитить нас. Собираюсь родить нашего ребенка — это в данный момент единственное, что для меня важно.
Нормальный человек вряд ли способен равнодушно смотреть, как травят беременную женщину. Одно дело говорить об этике отношений, совсем другое — лгать, издеваться и обливать грязью, зная, что я сейчас не могу ответить. Да и как ответить на ложь и нецензурщину? Для этого нужно опуститься до какого-то пещерного уровня.
Некоторые журналисты честно говорили, что это заказ, но они ничего сделать не могут. Давили и на Игоря. Но в итоге эти вещи нас только сблизили. Неужели кому-то до сих пор непонятно, что не все в этой жизни можно купить? Любовь не купишь. И любить себя не заставишь", — приводит слова Лопырёвой Cosmo.
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Шоу-бизнес , Виктория Лопырева , Cosmopolitan
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