Садальский отчитал Галкина за бездарность и самодеятельность

По словам Садальского, у юмориста нет ничего, кроме наглости. При этом актер назвал Галкина образованным.

"Я Галкина терпеть не могу. Прям, трясет от него, потому что это махровая самодеятельность. Он ужасно бездарный", — сказал Садальский.

Он отметил, что Галкин и Пугачева являются абсолютными противоположностями друг друга.

"Галкин и Пугачева встретились, как в поговорке: она солнце, он черное донце", — добавил Садальский.

Ранее Садальский высмеял свадьбу Алибасова с Федосеевой-Шукшиной.