Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский раскритиковал телеведущего и юмориста Максима Галкина за "бездарность" и в то же время признался в любви к его супруге Алле Пугачевой. Об этом сообщает "Стархит".
По словам Садальского, у юмориста нет ничего, кроме наглости. При этом актер назвал Галкина образованным.
"Я Галкина терпеть не могу. Прям, трясет от него, потому что это махровая самодеятельность. Он ужасно бездарный", — сказал Садальский.
Он отметил, что Галкин и Пугачева являются абсолютными противоположностями друг друга.
"Галкин и Пугачева встретились, как в поговорке: она солнце, он черное донце", — добавил Садальский.
Ранее Садальский высмеял свадьбу Алибасова с Федосеевой-Шукшиной.