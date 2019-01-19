Артист показал поклонникам, как выглядел десятилетие назад.

«Интересно посмотреть "до" и "после!"», «Неотразим как всегда, мне кажется, сейчас даже шикарнее», «Чем старше, тем интересней», «Филипп, ты всегда великолепен», «Годы пролетают, а улыбка та же. Класс, хорошо выглядите», «Как хороший коньяк, с годами только лучше и лучше! Обожаю — навсегда!», «Это тот случай, когда годы сделали человека еще круче. Филипп, вы выглядите великолепно», — вынесли свой вердикт пользователи социальной сети.