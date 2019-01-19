Артист показал поклонникам, как выглядел десятилетие назад.
Вслед за другими знаменитостями и простыми пользователями соцсетей к популярному флешмобу #10yearschallenge присоединился и Филипп Киркоров. На своей страничке в Instagram король отечественной эстрады показал, как изменился за последние десять лет. Певец опубликовал сразу несколько коллажей. На этих кадрах поклонники смогли увидеть фотографии артиста не только в 2019 и 2009 годах, но и более ранние снимки, а также видеозаписи разных лет.
«Всеобщей истерии поддался и Я», — в своей неподражаемой манере заявил Филипп. Фанаты остались в настоящем восторге от публикации Киркорова. Пост собрал свыше ста тысяч лайков и множество комментариев, в которых подписчики поделились своими впечатлениями.
«Интересно посмотреть "до" и "после!"», «Неотразим как всегда, мне кажется, сейчас даже шикарнее», «Чем старше, тем интересней», «Филипп, ты всегда великолепен», «Годы пролетают, а улыбка та же. Класс, хорошо выглядите», «Как хороший коньяк, с годами только лучше и лучше! Обожаю — навсегда!», «Это тот случай, когда годы сделали человека еще круче. Филипп, вы выглядите великолепно», — вынесли свой вердикт пользователи социальной сети.