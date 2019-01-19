Арбенина записала видео из реанимации

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Арбенина записала для своих фанатов видео из реанимации 

Москва24 2 часа назад
Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина успокоила своих фанатов, записав для них видеообращение из больничной палаты. Позже певица удалила пост.
Как сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на PR-директора Арбениной, певица попала в больницу из-за сердечного приступа. По ее словам, врачи не могли снять боль почти 16 часов.
Сейчас состояние артистки стабилизировалось, и угрозы жизни нет. Медики продолжают обследование. Отменять концертный тур Арбенина не собирается.
Ранее сообщалось, что в одну из французских клиник певицу экстренно госпитализировали в четверг. Бригада скорой помощи приехала за Арбениной на горнолыжный курорт, где часто отдыхает артистка.
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Шоу-бизнес , Видео , Диана Арбенина
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