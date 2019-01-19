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«Мне было больно»: известная актриса о домогательствах о жаждущего увидеть грудь Табакова 

Дни.ру 1 час назад
Фото: ТАСС
Елена Антоненко рассказала о сотрудничестве с прославленным режиссером Олегом Табаковым. По словам актрисы, много лет назад мэтр грязно приставал к ней.
Елена Антоненко более 15 лет работала на российской сцене. После артистка уехала в США, где продолжила карьеру, но уже в кино. Девушка снялась в блокбастерах "Клан Сопрано", "Улица", "Хлеб и розы", пела в бродвейском мюзикле "Призрак оперы". Сейчас звезда мечтает вернуться на родину.
"Впервые я вышла на профессиональную сцену театра "Современник" в 1973 году, мне было 14 лет. Олег Табаков набирал себе в студию школьников, отсмотрел 10 тысяч московских учеников… Я прочла ему две строчки, и Табаков сказал: "Все, беру, ты мой человек", — вспомнила Антоненко первое знакомство с режиссером.
По словам Елены, Олег Павлович много для нее сделал, ему она обязана карьерой. На первых парах мэтр курировал ее обучение. Однако скандал на премьере спектакля "Эшелон", разрушил доверительные отношения наставника и ученицы.
"Прямо на сцене… отравили актрису Аллу Покровскую, маму Миши Ефремова, бывшую жену Олега Ефремова. Кто-то подлил ей вместо воды нашатырный спирт. На моих глазах Алла Покровская вдруг захрипела, скрючилась. Началась паника. Табаков остановил спектакль. В шоке я, в чем была на сцене, выскочила, добежала до нашей студии и крикнула, рыдая: "Ребята, Аллу Покровскую отравили!" — рассказала артистка.
Антоненко уверена, что режиссер неправильно воспринял тот выкрик — расценил его как предательство: "он меня вызвал и сказал, что сор нельзя выносить". После артистку уволили из театра.
Спустя время девушка поступила в ГИТИС, который с успехом окончила. После выпускного Елена решила восстановить отношения с Олегом Павловичем. Созвонившись с мэтром она пришла к нему в кабинет.
"Там он, обсуждая, в какой театр я могла бы подойти, в завершение вдруг сказал: "Лена, я ничего делать не буду, просто покажи мне свою сисечку маленькую". Это было как удар ножом. Я ушла как оглушенная… Мне было так больно, и не один год…", — цитирует Елену Антоненко сайт "Комсомольская правда".
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Комментарии22
Шоу-бизнес , Олег Ефремов , Елена Антоненко , Алла Покровская , Олег Табаков , США
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