На Лолиту подали в суд из-за долгов по ЖКХ

В Басманном суде Москвы зарегистрирован иск ТСЖ «Большие Каменщики» к певице Лолите Милявской . С нее требуют взыскать задолженность по оплате коммунальных услуг в размере почти 760 тыс. рублей.

Как указано в исковом заявлении, Милявская задолжала за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги 609,842 рубля за период со 2 апреля 2014 года по 31 января 2016 года и пени в размере 148, 295 рублей.

В 2012 году ТСЖ «Таганская площадь» через суд потребовало от Лолиты выплаты долга в размере 500 тысяч рублей. Как объяснила сама певица, она намеренно не платила деньги за капремонт дома, который запланирован на 2041 год. Тогда суд иск отклонил.