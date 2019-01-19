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На Лолиту подали в суд из-за долгов по ЖКХ 

Ридус + ещё 8 1 час назад
В Басманном суде Москвы зарегистрирован иск ТСЖ «Большие Каменщики» к певице Лолите Милявской. С нее требуют взыскать задолженность по оплате коммунальных услуг в размере почти 760 тыс. рублей.
Как указано в исковом заявлении, Милявская задолжала за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги 609,842 рубля за период со 2 апреля 2014 года по 31 января 2016 года и пени в размере 148, 295 рублей.
Заявление было зарегистрировано в суде 15 января, но оставлено без движения для устранения процессуальных недостатков, рассказала агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
В 2012 году ТСЖ «Таганская площадь» через суд потребовало от Лолиты выплаты долга в размере 500 тысяч рублей. Как объяснила сама певица, она намеренно не платила деньги за капремонт дома, который запланирован на 2041 год. Тогда суд иск отклонил.
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Шоу-бизнес , Видео , Общество , Экономика , Лолита Милявская , Юнона Царева , АГН "Москва" , Москва
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