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Карел Готт отменил концерт к своему 80-летию из-за плохого самочувствия 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Чешский певец Карел Готт из-за плохого самочувствия вынужден был отменить запланированный на 14 июня сольный концерт в Праге, приуроченный к 80-летию. Об этом в пятницу сообщила журналистам его продюсер Анета Штолцова.
"Ослабленный иммунитет не позволяет Карелу Готту включиться в подготовку концерта с полной отдачей, как он привык делать, — отметила она. — Маэстро, после длительного раздумья и консультаций с врачами, принял решение отменить приуроченный к его юбилею концерт".
Готт в последние годы перенес несколько операций в связи с онкологическим заболеванием. У него проявляются серьезные нарушения сердечного ритма. Поэтому он находится под постоянным наблюдением медиков.
Июньский концерт должен был пройти в пражском дворце "О2-Арена", которая вмещает 18 тыс. человек.
Готт родился 14 июля 1939 года в городе Пльзень (Западная Чехия). За свою карьеру он записал почти 200 долгоиграющих пластинок, которые выходили в Чехословакии, Польше, ГДР, СССР и других странах. Готт десятки раз удостаивался высшего для чехословацких и чешских певцов титула "золотого соловья".
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Шоу-бизнес , Прага
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