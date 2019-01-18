Певица Диана Арбенина перенесла сердечный приступ во Франции

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина была госпитализирована во Франции . Об этом сама певица рассказала в своем инстаграме, назвав причиной произошедшего свою страсть к катанию на лыжах. Однако позднее представители певицы рассказали о том, что ее доставили в больницу из отеля с сердечным приступом, который продлился 16 часов. При этом, Арбенина не планирует отказываться от продолжения юбилейного тура в честь 25-летия группы, недавно сменившей свое название.

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина была госпитализирована в одну из французских больниц. Как рассказала сама певица, инцидент произошел, когда она каталась на лыжах. Чтобы раскрыть подробности произошедшего, Арбенина записала видеоролик, в котором обратилась к подписчикам своего инстаграма. На видео она лежит на больничной койке и говорит слабым голосом.

«Доброе утро, страна! Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах. Ну, у каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне», — сказала Арбенина.

Поклонники пожелали ей здоровья, выразив надежду на то, что ей станет лучше в ближайшее время и она сможет вернуться к творчеству и концертной деятельности.

«Франция — хорошая страна, недаром я ее люблю и симпатизирую французам. Французские врачи — это, конечно, сила, силища» — рассказала о французской медициной Заслуженная артистка Чеченской Республики.

Однако через какое-то время после публикации 44-летняя певица удалила видеоролик без объяснения причин такого решения. На сайте «Ночных снайперов» информация о ее госпитализации отсутствует.

Сотрудники дипломатических представительств России в Париже заявили, что не получали обращений, касающихся госпитализации певицы, передает РИА «Новости» . Дипломаты в генеральном консульстве в Марселе также отметили, что им неизвестно о произошедшем, и подчеркнули, что подобная информация может у них появиться только в случае, если Арбенина сама решит к ним обратиться. В комментарии для российских СМИ помощница певицы Валентина Кошкина не подтвердила и не опровергла сообщения о госпитализации, однако выразила уверенность, что в ближайшее время ситуация наладится.

«Скоро все будет хорошо», — сказала Кошкина в беседе с телеканалом «Звезда».

Позднее представитель Арбениной Мария Кохель раскрыла правду о произошедшем. По ее словам, певица была доставлена в больницу с сердечным приступом, который продолжался несколько часов.

«Приступ продолжался 16 часов. До сих пор медикам не удается полностью снять боль, хотя состояние артистки, к счастью, стабилизировалось. Угрозы жизни нет», — сказала Кохель РЕН ТВ.

Она также уточнила, что певица была доставлена в больницу из отеля. По ее словам, артистка не собирается отменять концерты, которые были запланированы в рамках 25-летнего юбилея группы.

«Она собирается скоро вернуться в строй. Надеемся на лучшее», — добавила Кохель.

По сообщениям СМИ, Арбенину госпитализировали в 21.00 (19.00 мск), она начала испытывать сильные боли в области сердца еще днем. По словам близких, певица до сих пор чувствует боль.

В конце 2018 года официальный представитель коллектива Арбениной сообщила о том, что группа сменила название. Поклонники успели заметить, что в социальных сетях и на официальном сайте название стали указывать как «Диана Арбенина. Ночные снайперы». О причинах этого решения не сообщалось.

Уроженка города Воложина Минской области, Арбенина в 1993 году основала вместе со Светланой Сургановой группу «Ночные спайперы». Коллектив долгое время играл в акустическом жанре, однако в 1997 году в него пришли электрические музыканты. В конце 90-х годов «Ночные снайперы» обрели широкую известность в России и записали ряд популярных альбомов.

Сотрудничество Сургановой и Арбениной продолжалось недолго, и в 2002 году Светлана покинула группу, чтобы начать сольное творчество.

Если сразу после ухода одной из основательниц коллектив еще испытывал некоторые проблемы, и некоторые фанаты скандировали имя Сургановой на концертах, то буквально за год «Ночные снайперы» вернули себе широкую аудиторию, а Арбенина стала единоличным лидером коллектива. В феврале 2016 года вышел последний на сегодняшний день альбом группы «Выживут только влюбленные», номинированный на премию MusicBox в категории «Альбом года».