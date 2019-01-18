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Фанаты раскритиковали Лободу за опоздание на концерт и плохой звук 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: @lobodaofficial
В зале «Крокус Сити Холл» прошел первый из трех больших концертов певицы, и не все поклонники остались довольны.
Поклонники, несколько месяцев ждавшие новое шоу Светланы Лободы в «Крокус Сити Холл», остались недовольны после первого концерта. Певица запланировала три выступления — 17,18 и 19 января. Она готовилась к ним долгое время, подогревая интерес фанатов.
Но многие были разочарованы первым выступлением, которое состоялось 17 января. Фанаты написали жалобы Лободе в комментариях в Instargam под снимком подготовки к шоу. Многих возмутило, что звезда заставила фанатов ждать, задержав начало шоу больше, чем на час. Другие же жаловались на плохой звук.
«Мы не смогли это слушать и смотреть, ушли через 45 минут…», «Какая бы ни была политика, заставлять себя ждать— не уважать окружающих. Такое поведение не красит настоящего артиста», «Опоздала на час. Больше не пойду. Концерт средний. Ожидала большего, но самое неприятное конечно часовое опоздание», «Люди, которые хотели попасть на концерт, приехали вовремя. Думаю, причина не зрители… извините, ожидание 1.10 — это очень долго», «Провально сделали. Мы тоже встали чуть раньше, и народ повалил следом. Все буквально бежали с этого концерта», «Слов не разобрать, ор один, зря потраченные деньги», — написали в комментариях певице.
Официально проблемы с организацией Лобода никак пока не комментировала.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Светлана Лобода
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