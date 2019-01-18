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Тина Канделаки рассказала о королевских завтраках Маргариты Симоньян 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Фото: @tina_kandelaki
Известная телеведущая, генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки на своей страничке в социальной сети Instagram призналась, что много общается со своей подругой, журналисткой Маргаритой Симоньян по поводу диет.
Она призналась, что они обе за последнее время измучились. Канделаки продолжает борьбу с лишним весом, а ее подруга нашла выход. По словам телеведущей, у Симоньян теперь по утрам королевские завтраки.
«Ест такие блюда, которые мне только снятся в эротических снах о еде: пиццу, пельмени, осетинские пироги — любой разврат. Понятно, что после такого кайфа есть часов до 17 не хочется, а с 17 если есть, то только белок. То есть не как я люблю, разбавляя овощами, а чистый белок, без огурчиков/помидорчиков и прочей овощной радости. Зато Марго по своей схеме теперь весом управляет сама», — заметила Канделаки.
«Утром и днём можно позволить себе все, но после 18 лучше вообще не есть. Если ем после 18 белок, то вес просто стоит. Я решаю эту проблему тем, что пью чай, ем яблоки или овощи, зелень, хотя это и нежелательно. Но зато такая лёгкость на следующее утро. Если не ел, что просыпаешься и думаешь, все, чтобы сейчас не съела, я не поправлюсь. И реально работает», «Шикарна и как всегда восхитительна», «Питание всегда подбирается строго индивидуально, исходя из ваших особенностей. Здесь берётся во внимание все, включая состав и соотношения микробиоты. Поэтому то, что „разрешил“ употреблять вам клинический диетолог, не значит, что подойдёт ещё кому-нибудь», — заметили в комментариях пользователи.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Тина Канделаки , Маргарита Симоньян
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