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Развод Ани Лорак подтвердился 

WomanHit.ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: Instagram
Стала известна дата следующего слушания по делу певицы и Мурата Налчаджиоглу
В начале декабря прошлого года стало известно, что певица официально подала на развод. Первое слушание по делу о разводе звездной пары состоялось 24 декабря, а потом, как сообщили украинские СМИ, заявление звезды пропало из реестра судебных решений. Как сообщило издание 7days.ru, сейчас на официальном портале Шевченковского суда города Киева значится, что следующее слушание по делу Каролины Куек и Мурата Налчаджиоглу состоится 31 января в 11.00 по местному времени. Теоретически, если обе стороны не против, то их уже могут развести официально в этот день, а раздел имущества можно провести и после расторжения брака.
Адвокаты обеих сторон пока не дали комментарии по поводу позиции своих клиентов.
Несмотря на бракоразводный процесс, супруги продолжают общаться ради спокойствия их общей дочери Софии. 1 сентября 2018 года девочка пошла в 1 класс — и провожали ее оба родителя. Новогодние праздники девочка вместе с мамой провела в Майами, туда же приехал и Мурат, чтобы тоже провести время с дочерью.
Напомним, что причиной решения о разводе стали попавшие в соцсети фотографии Мурата с другой женщиной, что подтвердило неверность супруга Ани Лорак. После развода Налчаджиоглу вряд ли получит существенную часть имущества, поскольку материальное благополучие в семье целиком обеспечивала Лорак.
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