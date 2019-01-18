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«Два года мучилась»: Маша Распутина рассказала о последствиях обливания холодной водой 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Звездная певица считает, что это опасно, если не имеешь закалку.
Известная певица Маша Распутина заявила, что не собирается в Крещение нырять в прорубь. По ее словам, это опасно. Во всяком случае для нее. Исполнительница твердо убеждена, что нырять можно только если имеешь закалку. Много лет назад певица облилась холодной водой и застудила нерв на спине. После ей потребовалось длительное лечение. Звезда призналась, что два года мучилась и не могла нормально шевелить шеей.
Певица уверена, что если человек поставил перед собой задачу нырнуть в прорубь, то к этому нужно подходить постепенно. Начинать с простых обтираний, потом обливаться. Распутина напомнила, что она родилась в Сибири, однако не переносит морозы. Ей больше по душе солнышко.
Исполнительница заметила, что ездит отдыхать только в теплые края. Она любит греть на солнышке косточки. По ее мнению, тем кто без ума от солнца и тепла — прорубь просто противопоказана, сообщает teleprogramma.pro.
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