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Брэд Питт влюбился в Шарлиз Терон. Теперь они пара 

360tv.ru + ещё 23 22 часа назад
Шон Пенн представил свою бывшую невесту Шарлиз Терон известному актерзу Брэду Питту. Сводничество удалось. Питт и Терон встречаются уже больше месяца. Об этом сообщило издание The Sun.
Главный сердцеед Голливуда Трэд Питт и обладательница премии «Оскар» актриса Шарлиз Терон начали встречаться еще до Рождества. К середине января они перестали прятаться. Всю минувшую неделю на любом публичном мероприятии они появлялись вместе.
Отношения с Шарлиз Терон стали первым серьезным романом Питта после разрыва отношений с Анджелиной Джоли в 2016 году. Брэду сейчас 55 лет, его новой возлюбленной — 43 года. Их познакомил Шон Пенн. Какое-то время звезды просто приятельствовали, пока однажды не очутились в одном кинозале.
Брэд Питт пришел на просмотр фильма «Если бил-стрит могла бы заговорить», ведь он был исполнительным продюсером картины. Показ должен был состояться в частном доме на Голливудских холмах. Шарлиз на том мероприятии была специальным гостем. Она пила водочный коктейль, он держал в руках бутылку с минеральной водой.
«Они смеялись, его рука обнимала ее за талию. В какой-то момент он подмигнул ей. Они оба выглядели по-настоящему счастливыми», — сообщил изданию источник, который, по-видимому, присутствовал на той вечеринке.
Ранее Шарлиз Терон состояла в отношениях с Киану Ривзом, Райном Рейнольдсом, Александром Скарсгардом, Шоном Пенном. Брэд Питт тоже не страдал от одиночества. Кроме Анджелины Джоли у него были романы с Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Синиттой.
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Шоу-бизнес , Видео , В мире , Александр Скарсгард , Брэд Питт , Шарлиз Терон , Гвинет Пэлтроу , Анджелина Джоли , Дженнифер Энистон , Шон Пенн , Киану Ривз , Голливуд
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