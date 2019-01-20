Брэд Питт влюбился в Шарлиз Терон. Теперь они пара

Главный сердцеед Голливуда Трэд Питт и обладательница премии «Оскар» актриса Шарлиз Терон начали встречаться еще до Рождества. К середине января они перестали прятаться. Всю минувшую неделю на любом публичном мероприятии они появлялись вместе.

Отношения с Шарлиз Терон стали первым серьезным романом Питта после разрыва отношений с Анджелиной Джоли в 2016 году. Брэду сейчас 55 лет, его новой возлюбленной — 43 года. Их познакомил Шон Пенн. Какое-то время звезды просто приятельствовали, пока однажды не очутились в одном кинозале.

Брэд Питт пришел на просмотр фильма «Если бил-стрит могла бы заговорить», ведь он был исполнительным продюсером картины. Показ должен был состояться в частном доме на Голливудских холмах. Шарлиз на том мероприятии была специальным гостем. Она пила водочный коктейль, он держал в руках бутылку с минеральной водой.