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Вернувшаяся в Россию Волочкова выложила голое фото из сугроба 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова, ранее заявившая о том, что не вернется в Россию и останется жить на Мальдивских островах, призналась в любви к дому. В своем Instagram она опубликовала обнаженное фото, сделанное в сугробе.
Артистка отметила, что «обрела полную гармонию» у Индийского океана, «но, вернувшись домой, сразу же окунулась в этот белый пушистый снег».
«Как же я люблю быть дома», — отметила она.
Ранее в январе Волочкова объявила, что улетела жить на Мальдивские острова и не собирается возвращаться в Россию. Позже балерина все же вернулась на родину.
В августе 2018 года стало известно, что Волочкову госпитализировали в Греции. Плавая в море, она ударилась стопой о большой камень с морскими ежами.
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