Вернувшаяся в Россию Волочкова выложила голое фото из сугроба

Балерина Анастасия Волочкова , ранее заявившая о том, что не вернется в Россию и останется жить на Мальдивских островах, призналась в любви к дому. В своем Instagram она опубликовала обнаженное фото, сделанное в сугробе.

Артистка отметила, что «обрела полную гармонию» у Индийского океана, «но, вернувшись домой, сразу же окунулась в этот белый пушистый снег».

«Как же я люблю быть дома», — отметила она.

Ранее в январе Волочкова объявила, что улетела жить на Мальдивские острова и не собирается возвращаться в Россию. Позже балерина все же вернулась на родину.

В августе 2018 года стало известно, что Волочкову госпитализировали в Греции. Плавая в море, она ударилась стопой о большой камень с морскими ежами.