Ксения Бородина решила купить квартиру в Турции

Сейчас она подыскивает оптимальный вариант жилья для своей семьи.

Популярная ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина всерьез задумалась о покупке недвижимости за границей. О выборе страны, где хотела бы купить жилье звезда, даже вопроса не стояло — это, конечно, Турция . Всем известно, что Ксения эту страну просто обожает, и даже на новогодние праздники она первым делом отправилась именно туда.

В Турции Бородина гостила у Дарьи Пынзарь, бывшей участницы многолетней «стройки». Девушка вместе с мужем и ребенком перебралась в Турцию на постоянное место жительства еще весной прошлого года, и уже успела рассказать Ксении о повседневной жизни в стране. Кроме того, подруга рассказала ведущей, почему жилье в Аланье такое популярное и даже успела показать несколько вариантов апартаментов и вилл.