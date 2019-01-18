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Два Су-34 столкнулись в воздухе
Два Су-34 столкнулись в воздухе

Ксения Бородина решила купить квартиру в Турции 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Instagram
Сейчас она подыскивает оптимальный вариант жилья для своей семьи.
Популярная ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина всерьез задумалась о покупке недвижимости за границей. О выборе страны, где хотела бы купить жилье звезда, даже вопроса не стояло — это, конечно, Турция. Всем известно, что Ксения эту страну просто обожает, и даже на новогодние праздники она первым делом отправилась именно туда.
В Турции Бородина гостила у Дарьи Пынзарь, бывшей участницы многолетней «стройки». Девушка вместе с мужем и ребенком перебралась в Турцию на постоянное место жительства еще весной прошлого года, и уже успела рассказать Ксении о повседневной жизни в стране. Кроме того, подруга рассказала ведущей, почему жилье в Аланье такое популярное и даже успела показать несколько вариантов апартаментов и вилл.
В итоге Бородина приняла судьбоносное решение и сейчас семья подыскивает для себя подходящий вариант жилья, пишет 7days.
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Шоу-бизнес , Ксения Бородина , журнал "7 Дней" , Турция
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