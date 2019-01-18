Алеся Кафельникова ужаснула своими снимками с отдыха на Бали

Модель Алеся Кафельникова решила последовать примеру многих представителей отечественного шоу-бизнеса, отправившись на отдых на Бали . Дочь знаменитого теннисиста активно делится со своими подписчиками фотографиями с отпуска. Днем девушка преимущественно загорает, а ночью ходит отрываться на вечеринки.

Стоит отметить, что снимки, которые Леся публикует в соц. сетях, многих поклонников шокировали. По их комментариям, модель выглядит слишком худой. Теперь подписчики гадают, что стало причиной резкого изменения во внешности девушки. Одни предположили, что модель страдает от анорексии, а другие уверены, звезда снова вернулась к старой привычке, к употреблению запрещенных веществ.