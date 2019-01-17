Егор Крид, Филипп Киркоров и другие известные персоны пришли поздравить артиста.
17 января Игорю Николаеву исполнилось 59 лет. С это важной датой его поздравили многочисленные коллеги и друзья. С теплыми словами обратилась к артисту и его бывшая супруга Наташа Королева. Она призналась, что по прежнему относится к нему с теплой и любовью. Сам именинник в свой день рождения находился в Майами с семьей. Он делился красочными снимками с женой Юлией Проскуряковой и их трехлетней дочерью Вероникой. Встретилась с отцом и его наследница от первой жены Елены — 40-летняя Юлия. Она уже давно проживает в США.
Позже Николаев отпраздновал день рождения, собрав за одним столом в ресторане своих звездных друзей. В соцсети он опубликовал фото, на котором запечатлены: Игорь Крутой с женой Ольгой, Егор Крид, Филипп Киркоров, звезда Instagram Джонатан Чебан, клипмейкер Павел Худяков. Сам именинник заверил, что не праздновал 59-летие, а просто посидел и пообщался с друзьями. Он также поблагодарил всех, кто его поздравил.
Поклонники заметили, что компанию Николаев подобрал необычную. По крайне мере многие были удивлены, увидев на фото 24-летнего Крида. Они скорее ожидали, что там окажется Алла Пугачева. Другие заметили, что на столе лежало больше телефонов, чем еды. Это стало поводом для шуток. Однако Киркоров заверил, что хорошо провел время. «Потрясающий вечер!», — написал он в комментариях. Фанаты также заступились за музыканта. Они считают, что кадр просто был сделан в самом начале праздника, поэтому на столе и стоит практически одна посуда.