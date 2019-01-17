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«Вы уже надоели!»: Пугачева разразилась гневной отповедью 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В интернете появилась запись, демонстрирующая появление Аллы Пугачевой на просмотре молодого коллектива продюсера Матвея Аничкина. Судя по всему, видео не новое, но весьма резонансное.
Посмотреть на то, как рождаются новые звезды, очень интересно. Ведь оказаться за кулисами рядовому зрителю практически невозможно. Поэтому это видео вообще можно показывать всем начинающим артистам, потому что там слышны бесценные советы Аллы Пугачевой.
Ее внимание и критика дорогого стоят. Даже если это гневная отповедь, как случилось на данном просмотре.
"Какой кошмар! — закричала Пугачева, едва окончился номер. — Жаль, очень жаль… У вас танец — сам по себе, смысл песни — сам по себе. Вы уже надоели, тут все не к месту, непонятно что! Много у вас всего — это как сожрать 12 эклеров с какао. Надо искать какой-то тембр, который отличал бы вас от других, пусть даже и противный. А то и Меладзе собирает таких же — все такие хорошие…"
Пугачева от выступления группы камня на камне не оставила. Продюсер коллектива — один из участников и создателей рок-группы "Круиз" Матвей Аничкин — тоже был удивлен. А уж он-то знает толк в попсе — работал с такими исполнителями, как Данко, Лада Дэнс, Ирина Салтыкова, занимал должность продюсера в Школе профессионального творческого развития Аллы Пугачевой Future Star, продюсировал Никиту Преснякова.
Все замечания Аллы Пугачевой крайне важны. Она умеет лаконично и доступно объяснять ошибки. Недаром же в юности несколько лет проработала учителем музыки! За советы Пугачеву до гробовой доски будут благодарить Жасмин, у которой Алла Борисовна была режиссером концерта, Николай Расторгуев, которого она нарядила в гимнастерку, дочь Кристина Орбакайте и многие другие.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , лада Дэнс , Ирина Салтыкова , Кристина Орбакайте , Николай Расторгуев , Никита Пресняков , Алла Пугачева
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