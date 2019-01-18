Кустурица рассказал о разговоре с Путиным

Режиссер поделился с российским лидером своим мнением о событиях в регионе, в том числе о ситуации в Республике Сербской.

"Я поделился с президентом Путиным идеей независимой объединенной Сербии, насколько это возможно. Но больше всего я акцентировал внимание на ситуации в Республике Сербской, где местное население подвергается давлению со стороны политиков и не всегда свободно может выстраивать отношения с Россией, что, на мой взгляд, необходимо делать", — сказал Кустурица.

Он добавил, что для него была важна возможность рассказать президенту России о своей культурной деятельности, которая направлена на развитие отношений Москвы и Белграда.

Ранее сообщалось, что Путин и сербский президент Александар Вучич посетили храм Святого Саввы.