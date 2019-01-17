Элеонора Филина была третьей женой легендарного писателя Эдуарда Успенского. В свое время она взяла кредит на 13 миллионов рублей для приобретения загородного дома. Чтобы расплатиться с долгом журналистка заложила свою дачу, но это не помогло — на нее подали иск в суд.
Экс-супруга литератора в какой-то момент решила проверить свой счет и выяснила, что с него исчезли шесть миллионов рублей. Выяснилось, что кредитору посредством связей в банке удалось взломать ее счет и списать средства. По факту кражи сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело, сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, что Эдуард Успенский и Элеонора Филина состояли в браке с 2005 по 2011 годы. Журналистка в свое время вела популярную программу «В нашу гавань заходили корабли». В прошлом она была учительницей и детским психологом.