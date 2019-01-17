Политолог предположил участие Собчак в президентской кампании на Украине

«Вполне возможно, что ее привлек на свою сторону один из участников, который оказался в состоянии оплатить ее крайне высокие гонорары. Скоро мы узнаем, кто это», — заявил Мартынов, назвав поездку телеведущей «очередными гастролями».

Политолог также прокомментировал факт того, что Собчак свободно пропустили на территорию Украины, несмотря на то, что имя журналистки давно внесено в список сайта «Миротворец», где перечислены люди, которым въезд в страну запрещён.

«Это лишний раз подтверждает, что ее хотят использовать в избирательной кампании», — резюмирует эксперт.

В полночь 17 января Ксения Cобчак выложила в сториз Instagram видео, подтверждающее, что она находится в Киеве. На кадрах можно увидеть Европейскую площадь в столице Украины. Публикация содержит надпись «Ну привет, Кiев!»

Впрочем позже телеведущая прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» отметив, что приехала в Киев, чтобы встретиться с подругой. По словам Собчак, некоторые люди не верят, что можно просто любить поездки в Киев и иметь там друзей «без политического контекста».