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Политолог предположил участие Собчак в президентской кампании на Украине 

Рамблер 27 минут назад
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов предположил, что визит Ксении Собчак в Киев может быть связан с её участием в президентской кампании, сообщает Ura.ru.
«Вполне возможно, что ее привлек на свою сторону один из участников, который оказался в состоянии оплатить ее крайне высокие гонорары. Скоро мы узнаем, кто это», — заявил Мартынов, назвав поездку телеведущей «очередными гастролями».
Политолог также прокомментировал факт того, что Собчак свободно пропустили на территорию Украины, несмотря на то, что имя журналистки давно внесено в список сайта «Миротворец», где перечислены люди, которым въезд в страну запрещён.
«Это лишний раз подтверждает, что ее хотят использовать в избирательной кампании», — резюмирует эксперт.
В полночь 17 января Ксения Cобчак выложила в сториз Instagram видео, подтверждающее, что она находится в Киеве. На кадрах можно увидеть Европейскую площадь в столице Украины. Публикация содержит надпись «Ну привет, Кiев!»
Впрочем позже телеведущая прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» отметив, что приехала в Киев, чтобы встретиться с подругой. По словам Собчак, некоторые люди не верят, что можно просто любить поездки в Киев и иметь там друзей «без политического контекста».
Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Мартынов , Ксения Собчак , РИА Ura.ru
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