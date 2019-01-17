Поклонники вычислили пол ребенка Меган Маркл по ее нарядам

С того момента, как Кенсингтонский дворец официально сообщил о беременности Меган Маркл, общественность продолжает гадать, сын или дочь родится у принца Гарри и его супруги. Королевская чета не хочет знать пол своего первенца до его появления на свет, от чего интерес поклонников к данному вопросу только растет.

Некоторые британские подданные твердо уверены, что у герцога и герцогини Сассекских родится мальчик. В доказательство своих предположений они приводят интересный факт: в последнее время Маркл часто появляется на публике в нарядах синих оттенков. Так, в темно-синем платье она проводила рождественские праздники, для официального приема на Фиджи выбрала стильное голубое одеяние со шлейфом, а совсем недавно вышла в свет в роскошном вечернем платье, сверкающем синими пайетками. Как считают британцы, 37-летняя герцогиня, вероятно, уже знает, что у нее родится сын, и, надевая синие платья, намекает на это фанатам.