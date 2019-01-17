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Поклонники вычислили пол ребенка Меган Маркл по ее нарядам 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Reuters
С того момента, как Кенсингтонский дворец официально сообщил о беременности Меган Маркл, общественность продолжает гадать, сын или дочь родится у принца Гарри и его супруги. Королевская чета не хочет знать пол своего первенца до его появления на свет, от чего интерес поклонников к данному вопросу только растет.
Некоторые британские подданные твердо уверены, что у герцога и герцогини Сассекских родится мальчик. В доказательство своих предположений они приводят интересный факт: в последнее время Маркл часто появляется на публике в нарядах синих оттенков. Так, в темно-синем платье она проводила рождественские праздники, для официального приема на Фиджи выбрала стильное голубое одеяние со шлейфом, а совсем недавно вышла в свет в роскошном вечернем платье, сверкающем синими пайетками. Как считают британцы, 37-летняя герцогиня, вероятно, уже знает, что у нее родится сын, и, надевая синие платья, намекает на это фанатам.
В том случае, если Меган Маркл действительно ждет мальчика, многие жители Туманного Альбиона потеряют свои деньги. отмечает ENews. Как стало известно накануне, английские букмекерские конторы были вынуждены ограничить прием ставок на пол королевского младенца, поскольку желающих оказалось слишком много. При этом большинство азартных игроков делали ставки на то, что у Елизаветы II появится еще одна правнучка.
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Шоу-бизнес , Елизавета II , принц Гарри
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