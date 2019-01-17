Лоза высказался о возвращении Пугачевой на сцену

«Раньше она пела, а сейчас не поет. Алла Борисовна давным-давно потеряла те вокальные данные, которые имела», — заявил Лоза.

Музыкант уверен, что это результат отношения певицы к своему голосу.

Музыкант также «прошёлся» по ведущим артистам российской эстрады. В частности назвал Ольгу Бузову «пирожком ни с чем», а уровень творчества Сергея Шнурова сравнил с уровнем лексикона «помоечных бомжей».

«Для меня это не искусство, и никогда искусством не будет», — подчеркнул певец.

Впрочем, Лоза отдал должное успеху дуэта Филиппа Киркорова Николая Баскова . Их совместный клип «Ibiza» набрал в YouTube более 21 миллиона просмотров. Однако музыкант заметил, что ролику не хватает логики, а тексту — смысла.

«Несут всякую чепуху. Соответственно, она у них в голове, они же должны верить в это. Они же должны доказать нам, что они переживают», — отметил Лоза.

В заключении разговора певец ответил на вопрос, почему не появляется на федеральных каналах. По его мнению, существует группа артистов, которые имеют доступ к эфирам на многомиллионную аудиторию. Сам Лоза в эту компанию «не вхож».