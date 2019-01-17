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Лоза высказался о возвращении Пугачевой на сцену 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Российский музыкант Юрий Лоза в интервью проекту Пятого канала «Светская хроника» выразил своё мнение о возможном возвращении на сцену в 2019 году Аллы Пугачёвой. По его словам, новые концерты Примадонны не будут похожи на её прежние выступления.
«Раньше она пела, а сейчас не поет. Алла Борисовна давным-давно потеряла те вокальные данные, которые имела», — заявил Лоза.
Музыкант уверен, что это результат отношения певицы к своему голосу.
Музыкант также «прошёлся» по ведущим артистам российской эстрады. В частности назвал Ольгу Бузову «пирожком ни с чем», а уровень творчества Сергея Шнурова сравнил с уровнем лексикона «помоечных бомжей».
«Для меня это не искусство, и никогда искусством не будет», — подчеркнул певец.
Впрочем, Лоза отдал должное успеху дуэта Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Их совместный клип «Ibiza» набрал в YouTube более 21 миллиона просмотров. Однако музыкант заметил, что ролику не хватает логики, а тексту — смысла.
«Несут всякую чепуху. Соответственно, она у них в голове, они же должны верить в это. Они же должны доказать нам, что они переживают», — отметил Лоза.
В заключении разговора певец ответил на вопрос, почему не появляется на федеральных каналах. По его мнению, существует группа артистов, которые имеют доступ к эфирам на многомиллионную аудиторию. Сам Лоза в эту компанию «не вхож».
Комментарии3
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Юрий Лоза , Николай Басков , Сергей Шнуров , Ольга Бузова , Алла Пугачева
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