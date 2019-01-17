Дочь Майкла Джексона попала в наркологическую клинику для лечение от алкоголизма

У 20-летней модели сильное истощение и серьезные психологические проблемы.

Быть дочкой легендарного Майкла Джексона — тяжелое испытание, которое пока не под силу 20-летней Пэрис. Ее звездный отец умер, когда ей было 11 лет. До этого он лишил свою жену Дебби Роу права опеки над детьми — Пэрис и сыном Принсом, который старше нее на 1 год. Фактически брат и сестра никогда не были близки с матерью и после смерти отца остались одинокими, несмотря на бабушку, которая взяла опеку над ними и Принсем II, рожденным в 2002 году от суррогатной матери.

Казалось бы, перед детьми Майкла Джексона открывается большое будущее. Ведь он оставил им неугасающую славу, влиятельных покровителей и огромное состояние. Пэрис Джексон росла настоящей красоткой. В 2012 году People Magazine назвал ее самым красивым подростком мира. Однако ее судьба складывалась непросто. В возрасте 14 лет, по ее признанию, она была изнасилована человеком старше нее. Она призналась в этом только спустя долгие годы. В 15 лет девочка под наркотиками пыталась покончить с собой, ее смогли спасти. В 17 лет она посещала клуб анонимных алкоголиков.

После этого жизнь казалось бы начала налаживаться. Она появилась на обложках журналов Rolling Stone, Vogue, Harper’s Bazaar… Пэрис подписала контракт с престижным модельным агентством, стала лицом бренда Calvin Klein, сотрудничала с CHANEL , дебютировала в качестве актрисы в сериале. Однако в этом году старые психологические проблемы дали о себе знать. В ноябре Пэрис вернулась к пагубным привычкам. 9 декабря ее застали на улице Лос-Анджелеса, она была бледной, худой и потрепанной. После этого родственники поместили ее в наркологическую клинику. Как заявил представитель состоятельного семейства, у девушки нервное истощение из-за того, что весь год она много работала, сильно измотана и нуждается в перезарядке. На деле же, как выяснилось, ее в очередной раз спасают от пристрастия к алкоголю, а возможно, и от наркотической зависимости. Рождество она провела вне семьи, без нее браться отравились в последующее путешествие.. сообщает Radaronline.

Близкие друзья говорят, что ее затянула рок-н-ролльная среда Лос-Анджелеса. В ее окружении есть несколько плохих парней, которые принимают запрещенные вещества. Они втягивают богатую молодежь, чтобы они оплачивали все. Родные опасаются, что подобные знакомства закончатся крайне трагично для Пэрис. Тем временем дочь легендарного поп-короля не хочет принимать помощь родных. Она старается отгородиться от родственников, и не общается с ними.

«Пэрис сказала, что после 21 года, когда она станет совершеннолетней, она не хочет иметь ничего общего со своей семьей. Она желает жить своей собственной жизнью. Но вместо этого катится под откос», — поделился источник их ее окружения.