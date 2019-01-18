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Популярный рокер покончил с собой в прямом эфире 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Twitter.com
Барабанщик группы Razorback Брайан Веласко покончил с собой в столице Филиппин Маниле, сообщает BusinessWorld.
Веласко был 41 год. Также утверждается, что свою смерть он транслировал в прямом эфире Instagram, позже запись была удалена.
Смерть коллеги подтвердили музыканты Razorback в официальном фейсбуке. "Сегодня мы потеряли нашего брата, наши сердца разбиты", — пишут представители группы.
К популярной филиппинской рок-группе Веласко присоединился в 1996 году в возрасте 18 лет. В конце 2018 года группа побывала с концертами в России.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Филиппины
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