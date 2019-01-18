Популярный рокер покончил с собой в прямом эфире

Барабанщик группы Razorback Брайан Веласко покончил с собой в столице Филиппин Маниле, сообщает BusinessWorld.

Веласко был 41 год. Также утверждается, что свою смерть он транслировал в прямом эфире Instagram, позже запись была удалена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bryan Velasco (@justbryanmusic) 3 Сен 2018 в 9:02 PDT Смерть коллеги подтвердили музыканты Razorback в официальном фейсбуке. "Сегодня мы потеряли нашего брата, наши сердца разбиты", — пишут представители группы.

К популярной филиппинской рок-группе Веласко присоединился в 1996 году в возрасте 18 лет. В конце 2018 года группа побывала с концертами в России.