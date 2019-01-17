Дочь Шукшиной ответила на обвинения матери в подкупе за 2 млн рублей

Дочь Марии Шукшиной Анна ответила на обвинения в том, что за поклепы на мать в эфире федерального телеканала ей заплатили 2 млн рублей.

"Очень хочется прокомментировать статьи, вышедшие вчера про то, что я якобы ходила по заявлению моей мамы на программу "Пусть говорят" исключительно заработать денег", — заявила она в инстаграме.

"Это компрометирующая меня информация и вообще вранье. Я пошла туда не с целью заработать, а чтобы разобраться со всем этим непониманием и внутрисемейным конфликтом. Меня никто не принуждал, я просто уже устала сидеть выслушивать в свой адрес сфабрикованные обвинения и море грязи!", — отметила Анна.

Накануне Мария Шукшина прокомментировала участие своей дочери в ток-шоу "Пусть говорят". Актриса рассказала, что ее дочери Анне Трегубенко заплатили за приход на телевидение 2 млн рублей.

"Мне самой предлагали суммы с шестью нулями, но я никогда не буду участвовать в этом мракобесии, и никогда не пойду на сделку с совестью", — заявила Мария Шукшина.

Вместе с тем шеф-редактор выпуска программы "Пусть говорят", которая была посвящена дочери Марии Шукшиной, отверг претензии актрисы.